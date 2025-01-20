Джо Байден опубликовал прощальное селфи из Белого дома

Фото: x.com/President Biden

Президент США Джо Байден сделал свое последнее селфи в Белом доме. Снимок он опубликовал в социальной сети X.

"Еще одно селфи на память. Мы любим тебя, Америка", – написал Байден.

Байден и его супруга Джилл покидают Белый дом в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться в США в понедельник, 20 января. Основная церемония пройдет в ротонде Капитолия. Мероприятие было перенесено в помещение из-за прогнозируемой холодной погоды.

Между тем, по данным СМИ, атмосфера в Белом доме перед уходом Байдена напоминала морг. Журналисты выяснили, что глава США находится в подавленном состоянии, как и его окружение.