Церемония инаугурации Трампа пройдет в помещении из-за холодной погоды

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Инаугурация нового президента США Дональда Трампа пройдет в помещении в связи с похолоданием. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, приближенные к организаторам мероприятия. Позднее информацию подтвердил и сам Трамп.

Церемония будет организована в ротонде Капитолия.

"Я не хочу, чтобы кто-либо пострадал в этих опасных условиях. Это будет красивое и безопасное мероприятие, особенно для нашей большой телевизионной аудитории!" – написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.

Из информации, представленной в открытых источниках, следует, что 20 января в Вашингтоне прогнозируется температура до минус 6 градусов.

Выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. Трамп на следующий день объявил о политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Церемонию инаугурации Трампа не посетят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и украинский президент Владимир Зеленский, поскольку они не получили приглашения. Россию также на мероприятии никто не представит.

При этом западные СМИ утверждали, что Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и аргентинского лидера Хавьера Милей.

Кроме того, в мероприятии, как предполагается, могут принять участие глава крайне правой националистической партии Бельгии "Фламандский интерес" Том Ван Грикен, премьер Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, бывший кандидат в президенты Франции и лидер правой фракции "Отвоевание" Эрик Земмур и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж.

