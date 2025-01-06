Зеленский признался, что Трамп не пригласил его на инаугурацию

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы приехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако тот его не пригласил. Об этом лидер Украины заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

"Я бы хотел (поехать на инаугурацию. – Прим. ред.). Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал", – приводит ТАСС слова Зеленского.

Дональд Трамп уже сообщал ранее, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. Вместе с тем республиканец добавил, что украинский президент может приехать на нее, если захочет.

Инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года. До этой процедуры политик хочет добиться достижения мира на Украине. Для этого он намерен провести переговоры с Зеленским и Владимиром Путиным.

Трамп подчеркнул, что президент Украины должен быть готов к подписанию соглашения по завершению конфликта.