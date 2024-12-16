16 декабря, 20:46Политика
Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию в США
Фото: 123RF/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на инаугурацию избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом будущий глава США сообщил журналистам на пресс-конференции, передает РИА Новости.
"Нет, я не приглашал", – заявил Трамп, при этом добавив, что Зеленский может приехать на мероприятие, если сам этого захочет.
Ожидается, что инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года. До этой процедуры политик планирует добиться достижения мира на Украине. Для этого он намерен провести переговоры с Зеленским и Владимиром Путиным.
Трамп подчеркнул, что президент Украины должен быть готов к подписанию соглашения по завершению конфликта.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Путиным предложил организовать масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также сделать перемирие на Рождество. Однако украинская сторона отказалась от этих инициатив.
В Кремле на это отвечали, что России нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных условий.
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