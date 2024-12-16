Песков: Путин поддержал миротворческие инициативы Орбана, но Зеленский их отверг

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Владимир Путин поддержал мирные инициативы, которые были предложены премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, но эти условия не были восприняты украинской стороной, а именно президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал возможность реализовать в ближайшее время предложения Будапешта по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине. Песков в очередной раз напомнил, что именно украинская сторона отказывается от переговоров с Россией.

"Фактически документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков указал на готовность России возобновить переговоры по Украине, но на базе стамбульских договоренностей.

"Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров", – уточнил представитель Кремля.

Песков также считает преждевременными обсуждения вопроса о размещении миротворцев на Украине.

Ранее Орбан во время телефонного разговора с Путиным предложил организовать масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также сделать перемирие на Рождество. Однако, как заявлял Песков, украинская сторона отказалась от этих инициатив.

При этом, по словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, стороны договорились об обмене посылками для военнопленных, который произойдет к Новому году.

