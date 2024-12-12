Песков: Орбан предложил Путину обмен пленными и рождественское перемирие на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил организовать масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также сделать перемирие на Рождество. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако, как утверждает пресс-секретарь президента России, украинская сторона отказалась от этих инициатив венгерского премьера. Такой вывод Песков сделал исходя из реакции президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях.

Между тем представитель Кремля напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и не раз заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года.

Путин в телефонном разговоре с Орбаном, который состоялся накануне, озвучил оценку деструктивной линии украинской стороны, которая исключает возможность урегулирования конфликта.

Орбан же выразил заинтересованность в поиске способов для мирного разрешения конфликта на Украине, в том числе с учетом контактов венгерского премьера с западными лидерами.

