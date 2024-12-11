Орбан заявил, что говорил с Путиным в самый опасный период конфликта на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным длился час и предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Он подчеркнул, что Будапешт использует все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру.

"Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели", – заявил политик.

Между тем Путин в телефонном разговоре с Орбаном озвучил оценку деструктивной линии украинской стороны, которая исключает возможность урегулирования конфликта. Орбан же выразил заинтересованность в поиске способов для мирного разрешения конфликта на Украине, в том числе с учетом контактов венгерского премьера с западными лидерами.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, а также ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

