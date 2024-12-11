Премьер Венгрии Орбан заявил о завершении либерального мирового порядка

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Либеральный мировой порядок подошел к своему концу и мир ожидают глобальные изменения. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мир ждут радикальные перемены, либеральный мировой порядок закончился, и только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен", – приводит его слова РИА Новости.

Орбан также заявил, что те страны, которые "подчиняются и становятся в ряд", которые не способны показать собственные ценности и обнаружить силу, присущую национальному характеру, в короткое время потеряют свою значимость.

Он также отметил, что Венгрия, которая является "самой западной страной из восточных и самой восточной из западных", хочет иметь связи со всеми экономическими центрами силы.

Ранее Орбан заявил, что Россия очень усилилась, в то время как Запад, наоборот, ослаб. Он отметил, что у европейских стран нет денег и оружия на гипотетический конфликт с Россией, что и указывает на их слабость.

Премьер-министр Венгрии также призвал установить новую систему безопасности в регионе по завершению конфликта на Украине.