Премьер Венгрии Орбан призвал Запад серьезно отнестись к заявлению Путина

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Страны Запада должны серьезно отнестись к сделанному Владимиром Путиным заявлению. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Московский комсомолец".

Политик отметил, что в разных государствах по-разному осуществляют общественные коммуникации. Но если президент России что-то говорит, то это не "коммуникационная уловка", пояснил Орбан.

Венгерский премьер напомнил, что РФ обладает одной из самых мощных армий в мире, также у нее есть "самое современное и разрушительное оружие".

Путин выступил с обращением к гражданам вечером 21 ноября, во время которого он заявил о применении дальнобойного оружия Запада против России. ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это ударила по заводу "Южмаш" в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". В ходе удара также прошло испытание этой ракеты.

По словам российского лидера, РФ может использовать оружие против стран, которые используют его против нее. Россия всегда готова ответить на действия Запада, хоть и предпочитает мирное решение конфликтов, подчеркнул глава государства.