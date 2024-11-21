Путин заявил о применении дальнобойного оружия против России

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Владимир Путин заявил о применении дальнобойного оружия Запада по территории России. Об этом он сообщил во время обращения к гражданам.

Дальнобойное оружие западного производства ATACMS и Storm Shadow было использовано 19 и 21 ноября во время ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях. Президент отметил, что использование такого типа оружия без специалистов стран-изготовителей невозможно.

Российский лидер подчеркнул, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила удары, а цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были достигнуты.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был ликвидирован.

На следующий день, 20 ноября, издание The Times сообщило, что администрация Байдена одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. В четверг, 21 ноября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два таких снаряда.