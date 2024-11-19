Помощник госсекретаря США Николс: Байден разрешил удары вглубь РФ

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Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что действующий американский президент Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом Николс сообщил в интервью газете O Globo.

Он считает, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться". Также, полагают в Вашингтоне, это подтолкнет Россию к переговорам.

Разрешение Киеву бить ракетами ATACMS вглубь РФ не соответствует конституции страны, указал ранее американский сенатор Рэнд Пол. По его словам, Вашингтону необходимо сменить свой подход к противостоянию.

Тем временем глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что разрешение США на удары Украины по территории РФ соответствует международному праву. С его слов, такое заявление в ЕС относится к национальной компетенции. Некоторые страны открыто его поддерживают, другие же решили действовать молча, уточнил Боррель.