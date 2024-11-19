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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США разрешили Украине применять свое дальнобойное вооружение в ответ на эскалацию со стороны России, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Politico.

"Россия являлась единственной стороной, принявшей решение об эскалации. Именно это привело к таким действиям со стороны США", – заявил политик в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Бразилии.

По его словам, администрация Байдена якобы пошла на это из-за участия военных КНДР в СВО, о чем ранее сообщала разведка Южной Кореи.

Между тем французское издание Le Figaro 17 ноября писало, что британские и французские власти также разрешили ВСУ наносить удары при помощи своих ракет вглубь территории России. Позднее эту публикацию удалили.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США решила снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

Между тем в МИД РФ предупредили, что ответ на удары западными ракетами вглубь территории России будет ощутимым и адекватным. В частности, Россия может воспользоваться новыми системами вооружения, которые еще не были применены для атак по территории Украины, добавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Американский журналист Чарли Кирк заявлял, что Байден пытается начать третью мировую войну, а миллиардер Дэвид Сакс посчитал, что таким образом действующий президент США нарушил обещание содействовать избранному лидеру Штатов Дональду Трампу в передаче власти.