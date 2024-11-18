Захарова пообещала ощутимый ответ на удары вглубь России

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Ответ на удары западными ракетами вглубь территории России будет ощутимым и адекватным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта", – цитирует ее ТАСС.

Захарова также подчеркнула, что неясно, насколько достоверны слухи о получении такого разрешения для Украины.

"Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели – нанести Москве стратегическое поражение", – заявила представитель МИД.

По ее мнению, никакое оружие, на которое рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский, не сможет изменить ход специальной военной операции.

Информация о разрешении президентом США Джо Байденом использовать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по России появилась вечером 17 ноября. По версии СМИ, ракеты могут использовать против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Предполагается, что Украина планирует нанести удары по территории России уже в ближайшие дни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после таких сообщений заявил, что разрешение наносить удары вглубь российской территории означает новый виток напряженности. Также, по его словам, ранее Владимир Путин четко сформулировал позицию России о таких решениях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил использование нового оружия в случае ударов вглубь России. Однако он призвал получить точный ответ на вопрос об ответе российской стороны у Минобороны.

