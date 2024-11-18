Белый дом не подтвердил разрешение ударов по РФ ракетами ATACMS

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В Белом доме напрямую не подтвердили информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, передает РИА Новости со ссылкой на комментарий заместителя советника американского лидера по нацбезопасности Джона Файнера.

"Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели", – сказал Файнер.

Так он ответил на просьбу журналистов подтвердить сообщения, что американские власти впервые одобрили нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойным оружием по российской территории.

Такая информация появилась в СМИ вечером 17 ноября. Как писали журналисты, ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

В свою очередь, в Пентагоне отказались комментировать данную информацию. При этом ранее Белый дом долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы, считает газета The Washington Post.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подобные разрешения не анонсируются и "ракеты сами за себя скажут". Президент Украины отметил, что одним из главных пунктов плана победы страны является "дальнобойность" ее армии.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза 18–19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Он выразил надежду, что в ходе дискуссии все министры достигнут договоренности.