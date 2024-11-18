Боррель подтвердил обсуждение 18–19 ноября отмены ограничений на удары вглубь РФ

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза 18–19 ноября будут обсуждать отмену ограничений на удары европейским оружием по России. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель выступил с таким заявлением по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Брюсселе. Он выразил надежду, что в ходе дискуссии все министры достигнут договоренности. Но если нет, то каждая страна будет делать то, что сочтет правильным, добавил он.

Боррель также отметил, что изначально поддерживал снятие ограничений на удары вглубь российской территории.

"Моя позиция всегда заключалась в том, чтобы Украина имела право не только на то, чтобы сбивать стрелы, но бить по лучникам. Это необходимо делать", – уточнил он.

Глава евродипломатии признался, что у него уже не получится разблокировать поставки европейского оружия Украине через Европейский фонд мира. Ранее он давал обещания, что до своего ухода в отставку 1 декабря сможет разблокировать поставки оружия более чем на пять миллиардов евро через Еврофонд мира, которые уже более года блокирует Венгрия.

СМИ писали, что действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву бить по России ракетами ATACMS. По версии ряда изданий, разрешение было дано украинским властям еще несколько дней назад.

Между тем МИД Франции изучит возможность разрешить ВСУ удары по российской территории. Париж не изменил свою позицию по поводу ударов вглубь РФ французскими ракетами, уточнили в ведомстве.