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Париж не изменял свою позицию по поводу разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударять вглубь РФ французскими ракетами. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро, передает ТАСС.

Французский лидер Эммануэль Макрон еще в мае заявлял, что изучил бы такую возможность, но лишь в части ударов по объектам, откуда РФ ударяет по территории Украины, напомнил глава МИД.

"Так что ничего нового по этому вопросу", – сказал Барро.

Однако немногим ранее газета Le Figaro удалила со своего сайта информацию о разрешении Украине со стороны Франции и Великобритании наносить удары вглубь территории России ракетами SCALP и Storm Shadow.

Первоначальная версия статьи содержала в себе данные The New York Times (NYT) и цитировала информацию о разрешении президента США Джон Байдена наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Там же говорилось и о соответствующем разрешении Парижа и Лондона на использовании своих снарядов, однако сейчас это предложение отсутствует.

В редакции французской газеты пока не смогли ответить на запрос, почему эта информация удалена и насколько она была достоверна. Официально разрешение о применении ракет для ударов вглубь территории РФ не подтверждала ни одна западная страна.

Данные о том, что действующий лидер Штатов впервые разрешил Киеву ударять по РФ ракетами ATACMS, появились в СМИ 17 ноября. По версии ряда изданий, разрешение было дано властям Украины еще несколько дней назад. Утверждалось, что это касается лишь Курской области и призвано остановить КНДР от участия в конфликте против Киева.

Эксперты считают, что такое решение Байдена направлено против избранного президента Дональда Трампа, чтобы затруднить ему работу над мирным урегулированием и еще больше повысить напряжение между Москвой и Киевом.

