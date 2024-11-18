Мадуро: разрешение на удары вглубь России говорит о фазе безумия на Западе

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Западные власти вступили в фазу безумия, разрешив наносить своими ракетами удары по территории РФ. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Правительства США, Франции и Великобритании, Священный Альянс Зла, только что разрешили преступному нацисту (президенту Украины, Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию", – заявил он в ходе выступления на политическом конгрессе, который транслировал телеканал VTV.

Мадуро заявил, что это событие знаменует собой решающий момент, ведь эти страны "вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести".

Он также отметил, что Венесуэла принадлежит к нарождающемуся многополярному миру и подчеркнул необходимость защитить страну от "воинственного сумасшествия империи гринго".

Ранее газета The New York Times заявила, что Байден впервые дал разрешение Украине на удары ракетами большой дальности ATACMS по территориям России. При этом СМИ писало, что мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделилось.

Утверждалось, что ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни.

По данным СМИ, сразу вслед за Байденом аналогичное разрешение дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.