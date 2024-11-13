Захарова: разрешение Киеву бить вглубь РФ будет считаться вступлением НАТО в конфликт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Разрешение Украине бить вглубь российской территории будет расцениваться как вступление стран – участниц НАТО в прямой вооруженный конфликт. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на публикацию в СМИ о намерении британского премьер-министра Кира Стармера и французского президента Эммануэля Макрона попытаться убедить действующего лидера США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ до инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

По словам Захаровой, ответ на использование западных дальнобойных систем по российской территории будет неминуемым и разрушительным.

Вместе с этим, продолжила дипломат, в украинских соцсетях появилась информация о намерении режима президента Украины Владимира Зеленского выдать полученные от Запада ракеты за продукцию украинского производства, изменив их маркировку для удара по России. Она назвала это "кровавым жульничеством".

"Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу, Брюсселю, что они продолжают играть с огнем. Перечисленные факты в очередной раз подтверждают актуальность специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории", – добавила Захарова.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выступил против продолжения украинского конфликта. Он охарактеризован сложившуюся на Украине ситуацию как "вечную войну без какого-либо прогресса". По его мнению, украинские власти лишь "приносят в жертву молодежь ради никакой территориальной выгоды".