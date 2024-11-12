Маск охарактеризовал конфликт на Украине как "вечную войну без прогресса"

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Американский миллиардер Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине. Такое мнение он выразил на своей странице в соцсети X, передает "Газета.ру".

Предприниматель охарактеризовал сложившуюся на Украине ситуацию как "вечную войну без какого-либо прогресса". Он также высказал позицию, согласно которой украинские власти лишь "приносят в жертву молодежь ради никакой территориальной выгоды".

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США Маск спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине. Миллиардер считает, что это станет возможным благодаря новому сценарию, который готовит команда президента.

По данным зарубежных СМИ, в плане предполагается прописать создание демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта. Кроме того, согласно этому сценарию, Украина не будет подавать заявку на вступление в НАТО минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Между тем в Кремле подчеркивали, что подобные публикации в СМИ носят абстрактный характер, а излагаемый план больше похож на план самих журналистов по Украине. В Совфеде отмечали, что такие инициативы США не являются обязательными к исполнению для России.



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