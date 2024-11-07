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Выдвигаемые США инициативы не являются обязательными к исполнению для России, заявил в беседе "Лентой.ру" первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы уважающая себя держава и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом. <...> Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины", – отметил сенатор.

По словам Джабарова, задачи СВО "очень быстро будут достигнуты", если одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп не будет, как его предшественник Джо Байден, поставлять вооружения на Украину.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что команда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения украинского конфликта путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта. Согласно плану, безопасность зоны не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Соединенными Штатами.

Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от Штатов в виде поставок оружия.