Порошенко заявил о пяти "красных линиях" для Трампа и Зеленского

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о пяти "красных линиях", которые, по его мнению, нужно соблюдать действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Порошенко призвал отвергать какие-либо компромиссы касательно суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он также заявил, что нельзя соглашаться на ограничение мощности украинской армии.

Экс-президент добавил, что Киев не пойдет на компромиссы или отмену санкций до "полного освобождения украинских территорий". Кроме того, Порошенко призвал убедить Трампа в том, что без членства Украины в НАТО якобы не может быть другой альтернативы прекращения конфликта.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом США.

Владимир Зеленский поздравил его с победой на выборах в США, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку от государства.

Вместе с тем эксперты ожидают, что после возвращения Трампа в Белый дом массированная бесконтрольная денежная поддержка Киева со стороны США прекратится.