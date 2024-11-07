Politico: США направят Украине последние 6 млрд долларов до инаугурации Трампа

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Администрация президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью издания Politico.

По данным газеты, американские чиновники готовятся к прекращению поставок оружия Украине, когда Трамп вступит в должность президента.

Из оставшейся суммы на помощь Киеву 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы, еще около 4,3 миллиарда – на изъятие имеющихся вооружений со складов.

Как отмечается в статье, на поставку оружия обычно уходят месяцы, так что если Байден заявит о новой помощи Украине в ближайшее время, то она рискует не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа к власти.

Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считает, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца с победой на выборах в США, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку от государства.

Вместе с тем украинские войска боятся прекращения помощи от Штатов после победы Трампа, за которой последует потеря территорий в Донбассе.