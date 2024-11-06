FT: ВСУ боятся потерять контроль над Донбассом из-за победы Трампа на выборах в США

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обеспокоены возможной утратой контроля над некоторыми территориями Донбасса в случае победы на выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, о которой он уже заявил, передает Financial Times.

Источник издания, неназванный чиновник Украины, рассказал, что ВСУ боятся прекращения помощи от Штатов, за которой и последует потеря территорий.

В то же время другой источник, занимающий пост советника по оборонным вопросам, утверждает, что поддержка США является вопросом жизни и смерти для Украины. По его мнению, при победе Трампа может появиться вероятность того, что Европа и Британия начнут более активно содействовать на международной арене.

Тем временем, по последним данным, Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис – 65,7 миллиона. Кроме того, республиканец уже объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом США. В таком случае он ранее обещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации.

Процедура выборов в США проходит в два этапа: на первом общенациональном голосовании принимают участие обычные жители, а на втором – выборщики от каждого штата и округа Колумбия. Всего выборщиков – 538. Для победы политику требуется получить абсолютное большинство голосов (270 и более).

