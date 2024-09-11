Трамп на дебатах вновь пообещал завершить конфликт на Украине до инаугурации

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на теледебатах со своим оппонентов от демократов Камалой Харрис вновь заверил, что в случае переизбрания сможет завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента США. Трансляция дебатов ведется на сайте издания ABC News.

По словам политика, если он победит на предстоящих выборах в США, он сделает звонок Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, после чего сделает так, чтобы обе стороны пришли к соглашению.

На вопрос модератора о том, желает ли Трамп победы Украины в текущем конфликте, республиканец ответил, что желает прежде всего окончания боевых действий. Он подчеркнул, что в интересах США заключить необходимые договоренности, чтобы завершить данный кризис.

Трамп также упрекнул действующего президента США Джо Байдена в отсутствии каких-либо контактов с Путиным на фоне текущего конфликта на Украине.

Трамп уже заявлял ранее, что у него есть план по достижению мира на Украине. Тем не менее он не стал приводить подробностей, сославшись на то, что часть этого плана заключается в неожиданности.

По мнению экспертов, представители штаба Харрис хотели бы заморозить конфликт на Украине перед началом выборов президента США. Так, согласно данным политологов, 83% граждан Штатов опасаются, что конфликт между Россией и США может перерасти в ядерную войну.