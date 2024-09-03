Трамп заявил, что у него есть план по Украине, но он его не расскажет

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него есть план по достижению мира на Украине, при этом он отказался раскрывать детали, сообщает РИА Новости.

"У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю", – сказал Трамп в интервью на подкасте Лекса Фридмана.

Он не стал приводить подробностей, сославшись на то, что часть этого заключается в неожиданности. По словам политика, если он раскроет эти планы, они станут безуспешными.

Ранее сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин рассказал, как, по его мнению, Трамп намерен решить украинский конфликт. По его словам, экс-президент Штатов планирует некие уступки России.

Кроме того, Раскин заявил, что Трамп подражает "автократам всего мира", к которым, по его утверждению, относятся Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер Венгрии Виктор Орбан.

В свою очередь, еще один кандидат на пост главы США от демократов Камала Харрис пообещала в случае своей победы на выборах сделать так, чтобы у Штатов была самая смертоносная армия в мире, а также заявила, что будет продолжать поддерживать Украину и союзников страны по НАТО.

