Депутат Рады Шевченко: Трамп может заставить Зеленского уйти в отставку

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах может вынудить президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост. Такое предположение сделал депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передает "Радио 1" со ссылкой на соцсети парламентария.

Шевченко добавил, что также Трамп будет настаивать на том, чтобы новый глава парламента заключил мирное соглашение с обоюдными уступками.

Ранее стало известно, что действующий американский лидер Джо Байден выходит из президентской гонки. Он поддержал кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в качестве своей замены.

Трамп при этом сообщил, что готов участвовать в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от демократов.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз заявил о поражении Украины. По его словам, представители Трампа уже предупредили Зеленского, что он будет вынужден вступить в переговоры с Владимиром Путиным.

