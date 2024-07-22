Фото: 123RF/promesaartstudio

Представители бывшего президента США Дональда Трампа предупредили лидера Украины Владимира Зеленского, что он будет вынужден вступить в переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова ирландского журналиста Чей Боуза.

"Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики", – заявил журналист в соцсети X.

Боуз отметил, что Зеленский осознает всю текущую ситуацию. По его словам, именно поэтому представители администрации Трампа уже предупредили его о необходимости налаживания переговорного процесса с Путиным и прекращения конфликта вокруг Украины.

Ранее Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет Владимир Путин. По словам украинского президента, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине сделают план, который Россия сможет "проговаривать".

В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала готовность к участию в переговорах по Украине с учетом сложившихся реалий. В частности, об этом сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, заявив, что РФ будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у возможного саммита с участием Москвы и Киева сейчас нет содержательного наполнения. Также нет понимания, о какой повестке дня может идти речь, уточнил он.

