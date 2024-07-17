17 июля, 20:30Политика
Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН.
По словам министра, РФ будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.
"Тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис", – цитирует РИА Новости Лаврова.
В рамках заседания СБ ООН Лавров отмечал, что урегулирование действующего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами, в частности, по снятию угроз для РФ, которые исходят со стороны западных стран.
Накануне глава МИД РФ провел переговоры с представителями нескольких стран, в частности с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Лавров назвал эту встречу очень интересной, добавив, что полученная от швейцарской стороны информация "говорила о многом".
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН