Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе

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Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН.

По словам министра, РФ будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования.

"Тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис", – цитирует РИА Новости Лаврова.

В рамках заседания СБ ООН Лавров отмечал, что урегулирование действующего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами, в частности, по снятию угроз для РФ, которые исходят со стороны западных стран.

Накануне глава МИД РФ провел переговоры с представителями нескольких стран, в частности с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Лавров назвал эту встречу очень интересной, добавив, что полученная от швейцарской стороны информация "говорила о многом".