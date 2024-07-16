Лавров назвал интересной встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интересной встречу с коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом. Об этом он поделился в начале переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей, пишет ТАСС.

По словам Лаврова, лучше дать людям возможность высказаться, чем "заставлять их объясняться". То, что российская делегация услышала во время переговоров с швейцарской стороной, говорило о многом, добавил министр. Однако он не стал раскрывать содержание разговора с Кассисом.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН в ночь на 16 июля. Глава МИД РФ в качестве председателя СБ провел дебаты министерского уровня о многостороннем сотрудничестве в интересах формирования более справедливого мироустройства.

В среду, 17 июля, состоится министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.