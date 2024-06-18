Постпред США при ООН: конференция по Украине не была мирными переговорами

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Прошедшая в Швейцарии конференция по Украине не являлась мирными переговорами. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.

Как подчеркнула дипломат, для мирного урегулирования конфликта за столом переговоров должны находиться и Киев, и Москва.

Мирная конференция по Украине проходила в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. По ее окончании президент Украины Владимир Зеленский сразу же анонсировал второй мирный саммит, на котором допустил возможность участия России.

По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, швейцарская конференция не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта.

С аналогичным заявлением выступил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что многие из стран, которые подписали итоговую декларацию, подтверждали понимание того, что серьезные переговоры без РФ не имеют перспективы.