Ушаков заявил, что швейцарский саммит по Украине не принес результатов

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Мирная конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

"Стоит отметить, что более четко обозначилось признание, и даже среди "западников", что без участия России решить украинскую проблему невозможно", – цитирует РИА Новости Ушакова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что результативность саммита по Украине в Швейцарии стремится к нулю. Он отметил, что РФ примет во внимание позицию Венгрии, Турции и Сербии, которые подписали документ. По словам Пескова, это решение не испортит отношения с Россией.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал необходимым присутствие российской стороны за столом переговоров для завершения украинского конфликта. Дипломат уточнил, что взгляды стран Запада и государств Глобального Юга на пути завершения конфликта значительно различаются.