Зеленский упрекнул Китай за неучастие в саммите в Швейцарии

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мирной конференции в Швейцарии укорил КНР за неучастие в саммите. Его слова передает РИА Новости.

По словам Зеленского Украина хочет, чтобы Китай уважал ее территориальную целостность и суверенитет. Президент считает, что Пекин мог бы помочь Киеву.

"Что касается друзей, то друзья это те, кто помогают, когда сложно, мне хотелось бы, чтобы Китай стал другом Украины, серьезным экономическим партнером", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский, отметил, что Украина всегда уважала территориальную целостность Китайской Народной Республики и не считает ее врагом.

До этого президент Украины заявил, что Китай намеренно отказался от участия в мирном саммите в Швейцарии. Китай является инструментом в руках Владимира Путина, подчеркнул Зеленский.

Саммит по Украине проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Коммюник по итогам первой конференции в Швейцарии подписали 80 стран из 91 присутствующей, но Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ не подписали его.