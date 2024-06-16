Зеленский анонсировал второй саммит мира по Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал второй мирный саммит по Украине. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, у стран нет времени на долгосрочную работу. Президент считает, что они должны действовать быстро. Работу необходимо выполнить за месяцы, а не годы, подчеркнул украинский глава.

"Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира", – прокомментировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что некоторые страны уже хотят принять вторую мирную конференцию по Украине. Киев начал переговоры с этими государствами, заключил Зеленский.

Ранее коммюник по итогам мирного саммита по Украине в Бюргенштоке подписали подписали 80 государств из 91 присутствующих, но Армения, Бахрейн, Святой престол (Ватикан), Индонезия, ОАЭ не подписали его. Более того, страны БРИКС, присутствующие на конференции в Бюргенштоке, отказались подписать этот документ.