Зеленский: России передадут план действий по итогу саммита по Украине

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Российской стороне передадут план действий по итогам саммита в Швейцарии по Украине, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Сейчас здесь нет России. Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас", – добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что этот план должен быть прозрачен и согласован всеми участниками конференции, и только тогда его направят РФ. Затем вопрос об окончательном прекращении конфликта будет решаться в рамках второго саммита, объяснил он.

Ранее Владимир Путин назвал условием старта переговоров по мирному урегулированию между Москвой и Киевом вывод украинских войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, перед началом переговорного процесса Россия должна получить официальное уведомление со стороны Украины о том, что страна отказывается от присоединения к НАТО, подчеркнул президент.

Что касается конференции в Швейцарии, российский лидер уверен, что там все сведут к демагогии и новым обвинениям России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заметил, что Запад неконструктивно отреагировал на инициативы Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации.

