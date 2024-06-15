Шольц назвал несерьезной инициативу Путина по ситуации на Украине

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Страны "Большой семерки" (G7) не обсуждали озвученные Владимиром Путиным инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта в связи с тем, что сочли их несерьезными, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам политика, предложения российского президента были сделаны для того, чтобы отвлечь внимание от мирной конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии.

"Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело какое-то отношение к мирной конференции в Швейцарии", – заявил немецкий канцлер в рамках интервью ZDF.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на инициативы Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию ситуации на Украине. По его данным, предложения российского президента о перемирии даже не будут вынесены на повестку дня конференции в Швейцарии.

Путин назвал условием старта переговоров по мирному урегулированию между Москвой и Киевом вывод украинских войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, перед началом переговорного процесса Россия должна получить официальное уведомление со стороны Украины о том, что страна отказывается от присоединения к НАТО, подчеркнул президент.