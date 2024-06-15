Захарова: чтобы спасти мир, надо обсуждать предложения Путина

15 июня, 14:29Политика
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На конференции в Швейцарии должны обсуждать предложения Владимира Путина по Украине, чтобы спасти мир, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Президент РФ все сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет", – передает ТАСС ее слова.
Дипломат предупредила, что на конференции присутствующим могут представить предложения общего характера, которые будут требовать значительных вложений. Захарова обратила внимание, что Соединенные Штаты поступают так с Европой каждый день.
Днем ранее российский лидер назвал условия для начала переговорного процесса по ситуации на Украине. Так, он подчеркнул, что войска ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина также должна официально уведомить РФ, что не будет вступать в Североатлантический альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие условия ультиматумом и отказался доверять словам Путина.
Однако 15 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что часть депутатов Верховной Рады начали обсуждать предложения по началу мирных переговоров.
Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом