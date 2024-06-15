Захарова: чтобы спасти мир, надо обсуждать предложения Путина

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На конференции в Швейцарии должны обсуждать предложения Владимира Путина по Украине, чтобы спасти мир, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Президент РФ все сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет", – передает ТАСС ее слова.

Дипломат предупредила, что на конференции присутствующим могут представить предложения общего характера, которые будут требовать значительных вложений. Захарова обратила внимание, что Соединенные Штаты поступают так с Европой каждый день.

Днем ранее российский лидер назвал условия для начала переговорного процесса по ситуации на Украине. Так, он подчеркнул, что войска ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина также должна официально уведомить РФ, что не будет вступать в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие условия ультиматумом и отказался доверять словам Путина.

Однако 15 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что часть депутатов Верховной Рады начали обсуждать предложения по началу мирных переговоров.

