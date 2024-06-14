Зампостпреда США в ООН заявил, что предложение РФ по Украине неприемлемо

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Новое предложение России по мирному решению конфликта с Украиной неприемлемо для международного сообщества, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Я не видел всего, но то, что я видел, не будет приемлемо для международного сообщества", – цитирует его ТАСС.

В свою очередь представитель администрации США высокого ранга, отвечавший на вопросы журналистов на онлайн-брифинге, подчеркнул, что Москве нужно было направлять свои предложения напрямую Киеву, а не оглашать их публично.

"Так что обращает на себя внимание то, что они были изложены публично, а не направлены Киеву, как следовало сделать", – прокомментировал он.

Российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, если Киев выполнит ряд условий, заявлял ранее Владимир Путин. По его словам, для этого нужно выполнить ряд условий, включая вывод военных сил Украины с новых регионов РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такие условия ультиматумом и отказался доверять словам российского лидера, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что озвученные предложения являются мирной инициативой, а не ультиматумом.

