Врач Маматов: недосып, обезвоживание и нерегулярное питание лишают человека энергии

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Хронический недосып, обезвоживание, нерегулярное питание, постоянный стресс, малоподвижность, употребление алкоголя и игнорирование проблем со здоровьем могут приводить к усталости и снижению работоспособности. Об этом RT рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

По словам специалиста, один из главных факторов – хронический недосып. Если человек регулярно ложится в разное время или спит недостаточно, ему становится сложнее сохранять концентрацию, продуктивность и эмоциональную устойчивость.

Еще одна причина усталости – недостаток жидкости. Обезвоживание может сопровождаться головной болью и головокружением. Особенно важно восполнять потери жидкости в жаркую погоду, во время физических нагрузок и болезни.

На самочувствие также влияет нерегулярное питание. Длительные перерывы между приемами пищи и несбалансированный рацион могут ухудшать работоспособность. Для поддержания сил необходимо получать достаточно энергии и питательных веществ, а не пытаться компенсировать их недостаток сладостями и кофе.

Постоянное напряжение тоже мешает восстановлению. Как пояснил Маматов, стресс может затруднять расслабление и засыпание, а также усиливать ощущение усталости.

Кроме того, вялость может быть связана с недостатком движения. Длительное сидение без перерывов усиливает ощущение утомления, тогда как посильная регулярная активность помогает поддерживать физическое и эмоциональное состояние. По словам врача, даже полчаса активности в день помогают сохранять тонус.

"Алкоголь способен ухудшать качество сна, а кофеин, особенно во второй половине дня, – мешать засыпанию. Попытка компенсировать недосып очередной чашкой кофе иногда лишь поддерживает замкнутый круг", – рассказал он.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала лучшие напитки для повышения работоспособности. Среди них какао, приготовленное из натурального порошка. Напиток содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга.