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29 октября, 15:41

Общество

В генконсульстве РФ не получали жалоб туристов на нелегальный сбор денег в отелях Хургады

Фото: depositphotos/Irochka

Дипломаты генерального консульства России в Хургаде за последние два-три месяца не получали жалоб от россиян в связи с необоснованными сборами денег в отелях курорта. Об этом РИА Новости рассказал третий секретарь генерального консульства Иван Мороз.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из отелей в египетской Хургаде как минимум десяти одиноким россиянкам с детьми перед выездом выставили счета на сотни долларов за якобы сломанные телевизоры.

В генконсульстве не исключили, что подобные ситуации могли происходить раньше в других гостиницах курорта.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, комментируя сообщения о новой схеме обмана туристов в отелях Египта, заявил, что гостиница не имеет право принуждать постояльца оплачивать ущерб, если тот не согласен с предъявленными претензиями. По его словам, недобросовестные претензии со стороны гостиниц встречаются, но достаточно редко.

Чаще постояльцам действительно приходится возмещать ущерб за разбитую посуду, сломанную технику или испорченную мебель. Эксперт отметил, что в отелях обычно есть прейскурант с указанием стоимости поврежденных предметов, но наличие такого документа не освобождает гостиницу от необходимости доказывать обоснованность своих требований.

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