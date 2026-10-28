Mash: россиянам выставляют счета за якобы сломанное имущество в отелях Египта

С россиян требуют компенсации в египетских отелях за имущество, которое они не ломали. По данным СМИ, если постояльцы отказываются платить, сотрудники начинают угрожать полицией. Как этому противостоять и куда жаловаться, разбиралась Москва 24.

Было сломано?

Одинокие россиянки с детьми столкнулись с новой схемой обмана в отелях Египта: перед выездом им выставляют счета на сотни долларов за якобы поврежденные телевизоры. По информации телеграм-канала Mash, пострадавших уже минимум десять.

К примеру, в пятизвездочном отеле Caribbean World Soma Bay в Хургаде у россиянки с тремя детьми потребовали 850 долларов за битые пиксели на плазме. Причем это произошло за пять минут до отъезда. Туристка утверждает, что телевизор они вообще не включали. Отель пригрозил полицией и отказывался выпускать женщину без оплаты, а спор затянулся примерно на час.

СМИ утверждают, что гид тоже давил на туристку: он предложил перевести сумму на российскую карту некоего Ахмеда, который якобы должен был рассчитаться с отелем. Женщина в спешке скинула деньги, однако, как утверждается, не получила ни документов о повреждении телевизора, ни подтверждения оплаты. Теперь она пытается взыскать средства с получателя.

Другой туристке с 10-летним ребенком достался номер, где экран телевизора уже был отслоен. Спустя восемь дней уборщица обвинила их в поломке, и гостиница перед отъездом потребовала 3 000 евро, позже снизив сумму до 300. Женщина решала вопрос при помощи юристов.

Ранее российские туристы жаловались на возросшее количество краж во время отдыха на Мальдивах. Один из случаев произошел в пятизвездочном отеле Hurawalhi Island Resort на острове Хуравали: у пары из Москвы в день отъезда пропала камера. Кроме того, в гостинице Nala Maldives на том же острове у 30-летней женщины похитили из номера 3 000 долларов, отложенных на выезд и покупки в duty free.

Бороться с произволом

В ситуации с египетскими отелями речь может идти о недобросовестных действиях со стороны администрации конкретной гостиницы. Такое бывает, но достаточно редко, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"В большинстве случаев претензии соответствуют действительности: разбитые чашки, сломанные чайники, испорченная видеотехника и мебель – традиционный ущерб", – отметил он.

При этом у каждой гостиницы есть прейскурант на вред имуществу. Это публичный документ, отель дает с ним ознакомиться. В нем указана стоимость разбитых чашек, техники, мебели.

"Доказать необоснованные требования достаточно сложно. Если с постояльца списали деньги без его согласия или он вынужден был заплатить, потому что настойчиво требовали, но считает это необоснованным, – оспорить все можно только в судебном порядке", – добавил эксперт.

Мохов рассказал, что в практике туроператоров были случаи, когда решение оказывалось в пользу потребителей: выставлялся счет за разбитое зеркало или сломанный светильник, но сумма ничем не подтверждена, и нет доказательств, что именно постоялец оказался причиной урона.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Отсюда вывод: если турист не согласен с выставленной суммой, гостиница не вправе обязать или насильно взыскать деньги. Тем более не имеет права удерживать личные документы или препятствовать выезду, когда возник спор относительно размера и предмета ущерба: он должен решаться в суде.

Однако, если это другая страна, возникают сложности. Иностранные гостиницы находятся в юрисдикции своих государств, и возложить на них обязанности по возврату денег практически невозможно.

"Даже если суд в России примет такое решение, обратить взыскание достаточно проблематично. Решать вопрос надо на месте пребывания", – уточнил Мохов.

Он добавил, что ранее были неприятные ситуации за рубежом, когда туристов не выпускали из гостиницы и вызывали полицию, вследствие чего путешественники оказывались вынуждены платить.

"Например, однажды речь шла о разбитых светильниках в дорогом пятизвездочном отеле, где все дизайнерское, и цену выставили чуть ли не под 2 тысячи долларов. Пришлось вызывать представителя консульской службы, чтобы путешественники смогли уехать. В итоге им запретили въезд в страну", – рассказал он.



При этом фотографировать и снимать на видео каждую деталь в номере при въезде не имеет никакого смысла, обратил внимание Мохов.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Однако если при заселении в номер турист видит поврежденную вещь – трещина в зеркале, не работает техника, сломаны предметы оборудования в ванной – рекомендуется сразу сообщить на ресепшен и при необходимости сфотографировать и записать.

Кроме того, турфирма, которая организовала отдых, за исправность телевизоров и сломанные вещи ответственности не несет. В такой ситуации она ничем не сможет помочь, за исключением случаев, если начался конфликт относительно суммы и возможности выезда.

Тогда представитель туроператора может помочь вызвать полицию или представителя консульской службы. Сам он задачи не решит, но способен оказать содействие, чтобы в этом участвовали компетентные люди, особенно если дело доходит до угроз, резюмировал Мохов.

