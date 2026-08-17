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17 августа, 19:07

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В РСТ предупредили об уголовной ответственности за фото женщин в мусульманских странах

Трансфер в колонию: за что могут посадить российских туристов в мусульманских странах

Россиянин попал под суд в Египте из-за того, что коснулся мусульманки, сообщили СМИ. Какая судьба теперь ждет мужчину, за что еще могут наказать туристов за рубежом и как уберечь себя от подобных ситуаций, разбиралась Москва 24.

Наказание за касание?

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянина Сергея Миронова задержали в отеле Renaissance в Шарм-эль-Шейхе за нарушение правил ислама.

По данным СМИ, 61-летний слесарь и его супруга Татьяна приехали на отдых в Египет из Самарской области 4 августа. В первый же день во время вечерней пенной вечеринки у бассейна ее супруг танцевал "Ламбаду", но немного не удержал равновесие.

Мой муж встал, веселился, улыбался и, слегка попятившись назад, споткнулся о лежак, на котором сидела мусульманка. Споткнулся и слегка дотронулся до нее, чтобы не упасть, удержать равновесие.
Татьяна Миронова
жена туриста, задержанного за касание мусульманки в Египте

По словам Мироновой, супруг мусульманки набросился на Сергея с кулаками. Сотрудники отеля разняли драку, после чего россияне ушли в свой номер. Однако ночью за Сергеем приехала полиция: муж пострадавшей написал заявление по статье о действиях непристойного характера в отношении женщины.

Миронова рассказала телеканалу НТВ, что после этого им предложили закрыть глаза на произошедшее за 10 тысяч долларов.

"На ответ, что у нас нет такой суммы, они сказали: "А сколько у вас есть?" Муж сказал, что ни в чем не виноват и не будет платить. После этого зашла полиция и забрала мужа", – поделилась деталями россиянка.

По словам туристки, ей запретили присутствовать на заседании и выступать в качестве свидетеля. Она рассказала, что посольство РФ предоставило ее мужу адвоката, а аниматор отеля выступил в суде на его стороне. Последний подтвердил, что россиянин не видел мусульманку и не трогал ее намеренно, однако указал, что Миронов коснулся ее спины, а не руки.

В посольстве РФ подтвердили журналистам факт инцидента и заявили, что находятся на связи с местными властями и семьей задержанного.

"Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, он сможет благополучно вернуться на родину", – рассказали в диппредставительстве.

Грозит тюрьма?

Фото: 123RF.com/daveprimov

Подобные ситуации нередко происходят в мусульманских странах со строгими правилами поведения, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

По его словам, даже случайное прикосновение к женщине, попытка ее сфотографировать, а иногда даже просто взгляд могут закончиться неприятностями: задержанием, серьезным штрафом или пожизненным запретом на въезд в страну.

"Были случаи и уголовного преследования – например, когда в Арабских Эмиратах женщина случайно попала в кадр на фото российского туриста. Нужно быть очень осмотрительным, особенно в ортодоксальных мусульманских странах с самыми строгими требованиями к поведению", – пояснил эксперт.

Если инцидент произошел, первое и главное – сразу извиниться, посоветовал Мохов. Если дело дошло до полиции, специалист порекомендовал незамедлительно обращаться в российскую консульскую службу или посольство.

Они пристально следят за такими ситуациями, чтобы конфликты не переросли в уголовные дела и в тюремные сроки. В большинстве случаев российских туристов отпускают, иногда выписывают штрафы – так что чаще всего обходится легким испугом.
Георгий Мохов
вице-президент РСТ

Что касается сумм, в практике обычно штрафы равны нескольким сотням долларов. Если речь идет о тысячах долларов, возможно, это банальное вымогательство: муж пострадавшей женщины просто захотел подзаработать на ситуации, не исключил Мохов.

"В нашей практике встречались случаи провокаций, когда специально создавали скандал, требовали деньги и не давали выехать из страны. Не скажу, что это происходит часто, но в сезон отпусков две-три такие ситуации бывают", – уточнил он.

При этом турфирмы здесь ни при чем – никакого влияния на такие сюжеты они оказать не могут. Однако туроператор в силах помочь с переводчиком и связать с консульской службой, чтобы обеспечить общение с полицией на одном языке и не доводить дело до скандала.

"Без правоохранительных органов не обойтись: пострадавшая сторона обращается туда, и специалисты расследуют инцидент – снимают показания со свидетелей, официантов, изучают записи с камер наблюдения. В мусульманских странах к таким проступкам относятся крайне серьезно, поэтому они не остаются без внимания", – сказал эксперт.

Туристу же важно набраться терпения, связаться с родственниками, не предпринимать резких движений, не скандалить, не кричать и уж тем более не переходить на оскорбления или лезть в драку. Нужно вести себя спокойно и взвешенно, связаться с консульской службой и попросить их приглядеть за ситуацией, предоставить переводчика и при необходимости принять непосредственное участие в расследовании, пояснил представитель РСТ.

Но неприятности в мусульманских странах могут возникнуть не только из-за женщин. Это и публичное распитие алкоголя, и развязное поведение в общественных местах, особенно во время религиозных праздников, и курение в неположенных местах, и попытка зайти в религиозные объекты в шортах или с голыми плечами. Ограничений и запретов там достаточно много.
Георгий Мохов
вице-президент РСТ

Прежде чем ехать в страну со строгими традициями, особенно планируя путешествие по другим городам, необходимо заранее изучить правила поведения, посоветоваться с гидом, выяснить все запреты и ограничения, в том числе сезонные, связанные с конкретными религиозными праздниками, резюмировал Мохов.

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Веткина Анастасия

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