В РСТ предупредили об уголовной ответственности за фото женщин в мусульманских странах

Россиянин попал под суд в Египте из-за того, что коснулся мусульманки, сообщили СМИ. Какая судьба теперь ждет мужчину, за что еще могут наказать туристов за рубежом и как уберечь себя от подобных ситуаций, разбиралась Москва 24.
Наказание за касание?
Россиянина Сергея Миронова задержали в отеле Renaissance в Шарм-эль-Шейхе за нарушение правил ислама.
По данным СМИ, 61-летний слесарь и его супруга Татьяна приехали на отдых в Египет из Самарской области 4 августа. В первый же день во время вечерней пенной вечеринки у бассейна ее супруг танцевал "Ламбаду", но немного не удержал равновесие.
По словам Мироновой, супруг мусульманки набросился на Сергея с кулаками. Сотрудники отеля разняли драку, после чего россияне ушли в свой номер. Однако ночью за Сергеем приехала полиция: муж пострадавшей написал заявление по статье о действиях непристойного характера в отношении женщины.
Миронова рассказала телеканалу НТВ, что после этого им предложили закрыть глаза на произошедшее за 10 тысяч долларов.
"На ответ, что у нас нет такой суммы, они сказали: "А сколько у вас есть?" Муж сказал, что ни в чем не виноват и не будет платить. После этого зашла полиция и забрала мужа", – поделилась деталями россиянка.
По словам туристки, ей запретили присутствовать на заседании и выступать в качестве свидетеля. Она рассказала, что посольство РФ предоставило ее мужу адвоката, а аниматор отеля выступил в суде на его стороне. Последний подтвердил, что россиянин не видел мусульманку и не трогал ее намеренно, однако указал, что Миронов коснулся ее спины, а не руки.
В посольстве РФ подтвердили журналистам факт инцидента и заявили, что находятся на связи с местными властями и семьей задержанного.
"Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, он сможет благополучно вернуться на родину", – рассказали в диппредставительстве.
Грозит тюрьма?
Подобные ситуации нередко происходят в мусульманских странах со строгими правилами поведения, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
По его словам, даже случайное прикосновение к женщине, попытка ее сфотографировать, а иногда даже просто взгляд могут закончиться неприятностями: задержанием, серьезным штрафом или пожизненным запретом на въезд в страну.
"Были случаи и уголовного преследования – например, когда в Арабских Эмиратах женщина случайно попала в кадр на фото российского туриста. Нужно быть очень осмотрительным, особенно в ортодоксальных мусульманских странах с самыми строгими требованиями к поведению", – пояснил эксперт.
Если инцидент произошел, первое и главное – сразу извиниться, посоветовал Мохов. Если дело дошло до полиции, специалист порекомендовал незамедлительно обращаться в российскую консульскую службу или посольство.
Что касается сумм, в практике обычно штрафы равны нескольким сотням долларов. Если речь идет о тысячах долларов, возможно, это банальное вымогательство: муж пострадавшей женщины просто захотел подзаработать на ситуации, не исключил Мохов.
"В нашей практике встречались случаи провокаций, когда специально создавали скандал, требовали деньги и не давали выехать из страны. Не скажу, что это происходит часто, но в сезон отпусков две-три такие ситуации бывают", – уточнил он.
При этом турфирмы здесь ни при чем – никакого влияния на такие сюжеты они оказать не могут. Однако туроператор в силах помочь с переводчиком и связать с консульской службой, чтобы обеспечить общение с полицией на одном языке и не доводить дело до скандала.
"Без правоохранительных органов не обойтись: пострадавшая сторона обращается туда, и специалисты расследуют инцидент – снимают показания со свидетелей, официантов, изучают записи с камер наблюдения. В мусульманских странах к таким проступкам относятся крайне серьезно, поэтому они не остаются без внимания", – сказал эксперт.
Туристу же важно набраться терпения, связаться с родственниками, не предпринимать резких движений, не скандалить, не кричать и уж тем более не переходить на оскорбления или лезть в драку. Нужно вести себя спокойно и взвешенно, связаться с консульской службой и попросить их приглядеть за ситуацией, предоставить переводчика и при необходимости принять непосредственное участие в расследовании, пояснил представитель РСТ.
Прежде чем ехать в страну со строгими традициями, особенно планируя путешествие по другим городам, необходимо заранее изучить правила поведения, посоветоваться с гидом, выяснить все запреты и ограничения, в том числе сезонные, связанные с конкретными религиозными праздниками, резюмировал Мохов.