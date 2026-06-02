Турэксперт Мохов посоветовал не хранить все деньги в одном месте на отдыхе

Кражи у российских туристов участились в отелях на Мальдивах, утверждают некоторые СМИ. Как действовать в таком случае и защитить себя, разбиралась Москва 24.

Украсть отдых

Российских туристов стали чаще обворовывать в отелях на Мальдивах: по данным телеграм-канала SHOT, инциденты происходили в последний день отпуска, когда отдыхающие физически не успевали обратиться в полицию и были вынуждены улетать домой.

СМИ утверждают, что один из случаев произошел в пятизвездочном отеле Hurawalhi Island Resort на острове Хуравали. У пары из Москвы в день отъезда пропала камера, на которую они снимали путешествие. Второй инцидент – в отеле Nala Maldives на том же острове. По словам 30-летней пострадавшей Любови, неизвестный похитил из номера 3 000 долларов: эти деньги были отложены для расчетов при выезде и возможных покупок в магазинах беспошлинной торговли.

Когда отдыхающие обратились к персоналу, вместо помощи с них, как они утверждают, потребовали 1 100 долларов в качестве оплаты за "нагулянные" в дни отдыха услуги. Также сотрудники отеля, по словам туристов, смеялись над ними из-за того, что те пользуются наличными, а не расплачиваются картой.

Еще одна российская туристка, отдыхавшая на Мальдивах в свадебном путешествии, недосчиталась 2 500 долларов из конверта с наличными после возвращения в Москву, сообщил телеканал "360".





туристка, ставшая жертвой кражи Мы были на 100% уверены в безопасности, оставляли свои кольца с бриллиантами, дорогостоящую технику, деньги хранили в конверте в рюкзаке, после каждой уборки все оставалось на своих местах.

Также персонал интересовался, через сколько часов гости покидают остров – это оказалось частью преступной схемы. Отель провел расследование, но причину исчезновения установить не удалось.

Как отметил в разговоре с журналистами директор туристической компании Дмитрий Арутюнов, мишенью воров становятся в первую очередь россияне, потому что туристы из других стран практически не возят с собой наличные. По его словам, самый простой способ не потерять деньги – брать с собой ограниченное количество купюр, а для оплаты дополнительных услуг воспользоваться сервисом депозита, когда средства поступают на счет гостиницы.

Также он рекомендовал оформлять карты банков соседних государств, чтобы не привлекать внимание персонала крупными суммами наличных. Однако Арутюнов отметил, что ежегодно придется подавать декларацию в ФНС о движении средств по счету. Надо указать, сколько денег было на карте в начале отчетного периода и сколько в конце, добавил эксперт.

Бдительный отдых

Кражи в отелях, в том числе на Мальдивах, действительно случаются, отметил в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. По его словам, как правило, администрации отелей сами вызывают полицию, берут показания персонала и поднимают записи видеокамер. Если это добропорядочная гостиница, она старается защитить репутацию и максимально оказывает содействие, чтобы выяснить, кто украл вещи или деньги, уточнил эксперт.

"В нашей практике были случаи, когда ловили людей, и это не всегда были сотрудники отелей: иногда это оказывались постояльцы, которые проникали в соседние номера через балконы. Также бывают так называемые залетные воры, которые специально проникают в гостиницы", – рассказал Мохов.

Он уточнил, что в таком случае надо в первую очередь вызывать полицию и обязательно писать заявление, плюс обратиться в администрацию отеля, указывая, какая сумма или вещи пропали.

"Такие вопросы решаются только в ходе уголовного следствия, и никакого другого способа вернуть пропажу нет. Иногда включаются консульские службы РФ, если причиняется вред гражданину России или возникает конфликт, который не получается решить своими силами", – добавил специалист.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Быстро такие ситуации никогда не разрешаются. Возбуждается дело, полиция снимает показания с сотрудников отеля, просматривает видеокамеры, составляет хронологию событий. Поэтому, если это произошло буквально перед вылетом, остается только написать заявление, улететь и дистанционно выяснять, сдвинулось ли дело с мертвой точки.

По словам эксперта, во многих курортных странах полиция неохотно разбирается в подобных происшествиях.

"Хотя в нашей практике были случаи, когда даже по прошествии полугода приходила информация, что все расследовано, преступник пойман по видеокамерам и даже перечислялись денежные средства. В любом случае, даже если это последний день, найти время на оформление заявления в полицию стоит", – пояснил он.

Кроме того, обязательно нужно брать контакты полицейского управления – электронную почту, телефон. Можно подключить местных адвокатов, опять же через консульские службы, плюс, возможно, поможет туроператор или организатор путешествия, добавил Мохов.

По его словам, защититься от противоправных действий достаточно сложно: многие слишком расслабляются, иногда оставляя вещи на видных местах.

"Здесь нужно проявлять осмотрительность: во-первых, не возить с собой крупные суммы денег и не хранить их в одном месте. Лучше не брать с собой слишком дорогие украшения, не оставлять их на видных местах, не оставлять открытыми балконы, двери и окна. Банальные средства защиты вроде чемодана с замком могут остановить случайного воришку", – обратил внимание эксперт.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Если есть дорогостоящие ювелирные украшения или большая сумма, их можно под опись и акт отдать на хранение на ресепшен: у отелей есть специальные сейфы для таких вещей, и в этом случае они несут ответственность за сохранность. Если же деньги пропали из сейфа в номере, доказать, какая именно была сумма, практически невозможно.

Присутствие самого человека на курорте увеличивает шансы, если он в состоянии объясняться с органами власти, несмотря на языковой барьер. Но если сразу по горячим следам ничего не выяснили, не сняли показания и не просмотрели камеры, по прошествии двух-трех дней шансы вернуть украденное практически нулевые, резюмировал он.

