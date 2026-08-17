Ограничения сняты в аэропорту Внуково

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Ограничения на полеты сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что авиагавань вновь принимает и выпускает суда в штатном режиме. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, указали в пресс-службе.

Очередные ограничительные меры вводились в аэропорту в понедельник, 17 августа. Воздушная гавань временно принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании рейсов были возможны корректировки.

На этом фоне российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре вражеских БПЛА, которые летели на Москву. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

