Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 21:42

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: 123RF.com/danr13

Ограничения на полеты сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что авиагавань вновь принимает и выпускает суда в штатном режиме. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, указали в пресс-службе.

Очередные ограничительные меры вводились в аэропорту в понедельник, 17 августа. Воздушная гавань временно принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. В расписании рейсов были возможны корректировки.

На этом фоне российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре вражеских БПЛА, которые летели на Москву. По словам Сергея Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Читайте также


транспортгород

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика