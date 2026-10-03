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03 октября, 12:10

Город

С начала года более 6 тыс москвичей получили квартиры по реновации в ЮВАО

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

С начала года более 6 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации в Юго-Восточном административном округе. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего с января по сентябрь договоры на новое жилье заключили жители 88 домов старого фонда. В районе Кузьминки документы на переселение оформили почти 3,2 тысячи человек, в Люблине – около 1,4 тысячи, в Нижегородском – более 550 участников программы.

По словам Ефимова, за 9 месяцев 2026 года новое жилье в ЮВАО получили почти на 1 тысячу человек больше, чем за весь 2025 год. В среднем число новых правообладателей ежемесячно увеличивалось примерно на 650 человек. При этом в сентябре документы на квартиры оформили более 1,1 тысячи москвичей, а в марте – 830.

Как рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, участники программы переезжают в пределах тех же районов, где жили раньше. По ее словам, это позволяет сохранять привычную социально-транспортную инфраструктуру и облегчает адаптацию после переезда.

Город предоставляет переселенцам квартиры с улучшенной отделкой, а также помогает организовать переезд. С начала реализации программы в ЮВАО бесплатным транспортом и услугами грузчиков воспользовались около 12 тысяч семей, или 77% от общего числа переехавших в округе.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса "Ориент Экспресс" на шоссе Энтузиастов, участке 46, в районе Перово. Глава ведомства Антон Слободчиков сообщил, что речь идет о двух корпусах высотой 6 и 22 этажа, объединенных стилобатом.

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