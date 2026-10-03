Собянин: щит "София" завершил проходку тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Тоннелепроходческий комплекс "София" завершил сооружение правого перегонного тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

"Щит прошел под землей 2,52 километра. Максимальная глубина составила 25 метров", – говорится в сообщении.

Проходка проходила в сложных геологических условиях. Техника работала на участках с твердыми и полутвердыми глинами, водоносными известняками и водонасыщенными песками. Около 50 метров трассы пришлось проложить под руслом Москвы-реки.

На соседнем перегоне продолжается строительство левого тоннеля. Комплекс "Александра" должен проложить его на протяжении 2,54 километра.

Параллельно началась проходка еще одного участка линии. Щит "Олеся" направился от будущего электродепо "Новорижское" к станции "Новорижская" и должен преодолеть более 1 километра на глубине до 35 метров.

Готовность станции "СберСити" сейчас составляет почти 60%, "Новорижской" – более 40%. Рублево-Архангельская линия станет 17-й линией Московского метрополитена. Ее следующий участок, который пройдет от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Новорижской", планируют открыть в 2027 году.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве начали строить станцию "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Она расположится в районе Москворечье-Сабурово, зажатом между руслом Москвы-реки, железной дорогой и крупными магистралями, из-за чего у местных жителей есть проблемы с транспортной связью.