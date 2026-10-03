Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 10:11

Мэр Москвы

Собянин: щит "София" завершил проходку тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Тоннелепроходческий комплекс "София" завершил сооружение правого перегонного тоннеля между станциями "СберСити" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

"Щит прошел под землей 2,52 километра. Максимальная глубина составила 25 метров", – говорится в сообщении.

Проходка проходила в сложных геологических условиях. Техника работала на участках с твердыми и полутвердыми глинами, водоносными известняками и водонасыщенными песками. Около 50 метров трассы пришлось проложить под руслом Москвы-реки.

На соседнем перегоне продолжается строительство левого тоннеля. Комплекс "Александра" должен проложить его на протяжении 2,54 километра.

Параллельно началась проходка еще одного участка линии. Щит "Олеся" направился от будущего электродепо "Новорижское" к станции "Новорижская" и должен преодолеть более 1 километра на глубине до 35 метров.

Готовность станции "СберСити" сейчас составляет почти 60%, "Новорижской" – более 40%. Рублево-Архангельская линия станет 17-й линией Московского метрополитена. Ее следующий участок, который пройдет от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Новорижской", планируют открыть в 2027 году.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве начали строить станцию "Москворечье" Бирюлевской линии метро. Она расположится в районе Москворечье-Сабурово, зажатом между руслом Москвы-реки, железной дорогой и крупными магистралями, из-за чего у местных жителей есть проблемы с транспортной связью.

Читайте также


мэр Москвытранспортметростроительствогород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика