Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Россияне, планирующие зарабатывать на новогодних праздниках в образах Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, должны учитывать налоговые обязательства. Чтобы избежать штрафов, им рекомендуется оформить самозанятость и отчислять налоги с полученного дохода. Об этом ТАСС рассказала эксперт Народного фронта Елена Гринь.

При отсутствии регистрации налоговые органы могут потребовать уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Кроме того, предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле – 40%. К этим начислениям также добавятся пени.

Если работу в образе сказочного персонажа признают предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, гражданину может грозить административный штраф от 500 до 2 000 рублей по статье 14.1 КоАП РФ.

Гринь пояснила, что получение денег за поздравления и праздничные выступления считается доходом, с которого необходимо платить налог. Оформить самозанятость можно через приложение "Мой налог" за несколько минут.

Для самозанятых ставка налога составляет 4% при получении оплаты от физических лиц и 6% при работе с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Ранее россиянам рассказали, что ноябрь является наиболее оптимальным временем для покупки сладких подарков на Новый год. Ближе к праздничным дням спрос на сладкие угощения возрастает, поскольку многие родители ищут лакомства своим детям.