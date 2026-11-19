Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Московский Дед Мороз отметит день рождения в компании зимних волшебников из разных регионов страны. Праздник пройдет 21 и 22 ноября в его столичной усадьбе, рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам Деда Мороза, гости смогут пообщаться с его братьями, познакомиться с традициями разных народов и узнать, как отмечают Новый год в различных частях России. Сам хозяин усадьбы пошутил, что в эти дни там будут "дедморозить" по полной программе и каждому посетителю будет весело.

При этом свой возраст зимний волшебник раскрывать не стал. Он отметил, что об этом знает только его матушка – матушка-природа. По мнению Деда Мороза, важнее не количество прожитых лет, а то, как он их проводит и приносит ли радость детям и взрослым.

В Московской усадьбе Деда Мороза 4 ноября открыли зимний сезон, который продлится до 14 марта. Для посетителей подготовили несколько новых развлекательных программ и мастер-классов, а также обновили терем Снегурочки и терем угощений. В программе предусмотрены концерты и выставки, а гости могут загадать желание в специальном тереме или передать Деду Морозу письмо.

