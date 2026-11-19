Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве продлил домашний арест саунд-продюсеру певицы Линды Михаилу Кувшинову, обвиняемому в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения будет действовать до 20 февраля 2027 года.

Линда и ее продюсер оказались в центре уголовного дела в мае. Тогда СМИ сообщали о задержании и обысках, которые прошли в компаниях "Профит" и "Компания Топ 7", принадлежащих генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову. Он в настоящий момент находится в СИЗО.

Следователи проверяли информацию о подделке документов и незаконной перерегистрации прав на музыкальные произведения. Утверждалось, что Линда якобы переоформила их на себя вместе с директором "Профит" Дарьей Шамовой.

Кувшинов, в свою очередь, в группе с неустановленными лицами заключил поддельные договоры, причинив таким образом ущерб более чем на 1 миллион рублей. В результате певицу допросили и оставили в статусе свидетеля, а продюсера задержали и отправили под домашний арест.

