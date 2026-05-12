"112": Певицу Линду задержали в Москве

Певицу Линду (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) задержали в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал "112".

По данным журналистов, оперативники пришли в компанию "Профит", владельцем которой является гендир издательства "Джем" Андрей Черкасов, находящийся в СИЗО по делу о мошенничестве. Также обыски проходят и в фирме его жены – "Компании Топ 7".

Линду, предварительно, подозревают в том, что она вместе с директором компании "Профит" Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни. До этого права были у продюсера Максима Фадеева.

Как, в свою очередь, рассказала журналист и телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале, обыски прошли у певицы и саунд-продюсера Михаила Кувшинова, которых также допросили. По ее данным, силовики пришли в 07:00. С чем именно могут быть связаны следственные действия, Собчак не уточнила.

Ранее суд в Москве заочно арестовал продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина по делу о мошенничестве. Под арестом ему предстоит провести 2 месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

О возбуждении уголовного дела в отношении Разина стало известно в ноябре 2025 года. По словам адвоката семьи певца Юрия Шатунова, продюсер систематически присваивал деньги, предназначенные для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения автору текстов, поэту Сергею Кузнецову.