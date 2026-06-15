Бомбардировщик B-52 разбился после взлета с авиабазы в Калифорнии

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Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США разбился после взлета с авиабазы Эдвардс в американском штате Калифорния. Об этом авиабаза сообщила в соцсети X.

"Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия, ситуация развивается. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления", – говорится в сообщении авиабазы.

После инцидента аэродром решили закрыть на неопределенный срок. Все входящие самолеты перенаправляются.

Ранее самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны. После падения самолет загорелся.

В результате крушения погибли пять военных ВВС Индии. Тем не менее в авиакатастрофе удалось выжить одному из пилотов – его госпитализировали в ближайшую больницу.