15 июня, 23:54Происшествия
Бомбардировщик B-52 разбился после взлета с авиабазы в Калифорнии
Фото: Getty Images/Leon Neal
Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США разбился после взлета с авиабазы Эдвардс в американском штате Калифорния. Об этом авиабаза сообщила в соцсети X.
"Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия, ситуация развивается. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления", – говорится в сообщении авиабазы.
После инцидента аэродром решили закрыть на неопределенный срок. Все входящие самолеты перенаправляются.
Ранее самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны. После падения самолет загорелся.
В результате крушения погибли пять военных ВВС Индии. Тем не менее в авиакатастрофе удалось выжить одному из пилотов – его госпитализировали в ближайшую больницу.
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